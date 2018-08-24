Американские сенаторы запросили материалы встречи Путина и Трампа

Американские сенаторы Роберт Менендес и Джин Шахин обратились к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию о встрече президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, первые полноформатные переговоры глав двух государств состоялись 16 июля.

Как сообщает ТАСС, инициаторов интересуют "все секретные и несекретные телеграммы, докладные записки о беседах [Путина и Трампа], записки переводчика, а также политические директивы, относящиеся к встрече" в финской столице.

Цель такого запроса, как отмечается в послании, — "выработать понимание" того, брал ли Трамп на себя в переговорах с Путиным "какие-либо обязательства" перед Москвой от лица Вашингтона. Также сенаторы стремятся "проверить достоверность заявлений российских должностных лиц" относительно содержания июльской встречи президентов двух стран.