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Сергей Черняховский: Прага. Лжевесна 21 августа 1968 года войска пяти социалистических государств: СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии вошли на территорию союзной им Чехословацкой Социалистической Республики и взяли под контроль ключевые государственные и стратегические объекты. Президент ЧССР генерал Людвиг Свобода, герой освободительного антигитлеровского движения, отдал приказ вооруженным силам Чехословакии не оказывать сопротивления союзным войскам. В течение нескольких дней ситуация в республике была стабилизирована, после ряда кадровых перемещений в руководстве Компартии Чехословакии и правительстве республики, согласованных с президентом Свободой, в стране начался двадцатилетний период "нормализации", обеспечивший повышение жизненного уровня народа, ускоренную реконструкцию предприятий и выход ЧССР на одно из первых мест среди социалистических стран.
24.08.2018
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Новости
24.08.2018 20:20 Мск (22:20 Екб)
политика | За рубежом
Маккейн решил прекратить лечиться от рака мозга
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маккейн джон кандидат в президенты сша (2008) | Фото: timeinc.net

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн принял решение прекратить лечение своего онкологического заболевания в связи с необратимой прогрессией опухоли.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, летом прошлого года у политика диагностировали глиобластому.

По словам членов семьи Маккейна, как передаёт ТАСС, прогнозы по заболеванию сенатора изначально были "очень серьёзные".

"Спустя год Джон превзошёл ожидания относительно выживания, — отмечается в распространённом заявлении. — Однако прогрессия заболевания и неумолимое старение диктуют свой вердикт. С присущей ему силой воли он принял решение прекратить медицинское лечение.

Глиобластома — это наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52% первичных опухолей мозга и до 20% всех внутричерепных опухолей. По неизвестным причинам глиобластома встречается чаще у мужчин. Большинство случаев глиобластомы не связаны с генетической предрасположенностью. Не установлена связь между глиобластомой и курением, потреблением консервированного мяса или воздействием электромагнитного поля.

Другие новости по темам: Джон Маккейн, онкология, глиобластома, рак, рак мозга
24.08.2018 20:20 Мск | информационная служба Накануне.RU
22:20 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.07.2017 08:55 Мск
Американский сенатор Маккейн собирается вернуться на работу после удаления опухоли мозга

Ранее 20.07.2017 07:22 Мск
У сенатора Маккейна выявили глиобластому








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Маккейн решил прекратить лечиться от рака мозга
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