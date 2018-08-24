Маккейн решил прекратить лечиться от рака мозга

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн принял решение прекратить лечение своего онкологического заболевания в связи с необратимой прогрессией опухоли.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, летом прошлого года у политика диагностировали глиобластому.

По словам членов семьи Маккейна, как передаёт ТАСС, прогнозы по заболеванию сенатора изначально были "очень серьёзные".

"Спустя год Джон превзошёл ожидания относительно выживания, — отмечается в распространённом заявлении. — Однако прогрессия заболевания и неумолимое старение диктуют свой вердикт. С присущей ему силой воли он принял решение прекратить медицинское лечение.

Глиобластома — это наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52% первичных опухолей мозга и до 20% всех внутричерепных опухолей. По неизвестным причинам глиобластома встречается чаще у мужчин. Большинство случаев глиобластомы не связаны с генетической предрасположенностью. Не установлена связь между глиобластомой и курением, потреблением консервированного мяса или воздействием электромагнитного поля.