Личные вещи Виктора Цоя выставят на торги

Акуционный дом "Литфонд" выставит личные вещи легендарного советского рок-музыканта Виктора Цоя.

Как сообщает ТАСС, с молотка 26 сентября уйдут паспорт артиста, рукописи его песен и записная книжка.

По словам гендиректора "Литфонда" Сергея Бурмистрова, документ удостоверения личности Цоя, был найден в квартире на улице Рубинштейна, где музыкант часто бывал после концертов в Ленинградском рок-клубе.

"Через много лет владельцы квартиры нашли документ за холодильником", — рассказал собеседник агентства, добавив, что стартовая цена паспорта — 2,5 млн рублей.

Бурмистров также рассказал, что среди рукописей, также выставляемых на торги, присутствует текст к доселе неизвестной песне.

"Цена за каждую рукопись на старте торгов составляет 250 тыс. рублей", — добавил гендиректор "Литфонда".

Виктор Робертович Цой — советский рок-музыкант, автор песен и художник, широко известный как основатель и фронтмен группы "Кино", в которой играл и пел с 1982 года до своей смерти в 1990 году. Его песни по сей день популярны в широких кругах.

Цой также снялся в нескольких фильмах, наиболее известные из которых — "Асса" (1987) и "Игла" (1988).