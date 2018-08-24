Порошенко перепутал слова гимна на военном параде

Президент Украины Пётр Порошенко, открывая парад по случаю годовщины независимости страны, перепутал слова, цитируя "Марш украинских националистов".

Как сообщает "РИА Новости", оговорка имело место дважды. Сначала Порошенко вместо "Питала нас боль по утрате Украины" зачитал: "Питала нас боль за судьбу Украины". Затем вместо "Кормил нас гнев и злость на врагов" глава государства проговорил: "Взрастил нас гнев и ярость на врагов".

Текст этой песни был утверждён в 1932 году Организацией украинских националистов в качестве своего гимна.