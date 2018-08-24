Порошенко перепутал слова гимна на военном параде

Президент Украины Пётр Порошенко, открывая парад по случаю годовщины независимости страны, перепутал слова, цитируя "Марш украинских националистов".
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Как сообщает "РИА Новости", оговорка имело место дважды. Сначала Порошенко вместо "Питала нас боль по утрате Украины" зачитал: "Питала нас боль за судьбу Украины". Затем вместо "Кормил нас гнев и злость на врагов" глава государства проговорил: "Взрастил нас гнев и ярость на врагов".
Текст этой песни был утверждён в 1932 году Организацией украинских националистов в качестве своего гимна.