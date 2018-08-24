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Сергей Черняховский: Прага. Лжевесна 21 августа 1968 года войска пяти социалистических государств: СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии вошли на территорию союзной им Чехословацкой Социалистической Республики и взяли под контроль ключевые государственные и стратегические объекты. Президент ЧССР генерал Людвиг Свобода, герой освободительного антигитлеровского движения, отдал приказ вооруженным силам Чехословакии не оказывать сопротивления союзным войскам. В течение нескольких дней ситуация в республике была стабилизирована, после ряда кадровых перемещений в руководстве Компартии Чехословакии и правительстве республики, согласованных с президентом Свободой, в стране начался двадцатилетний период "нормализации", обеспечивший повышение жизненного уровня народа, ускоренную реконструкцию предприятий и выход ЧССР на одно из первых мест среди социалистических стран.
24.08.2018
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Новости
24.08.2018 18:47 Мск (20:47 Екб)
общество | Центральный ФО
СКР возбудил еще одно дело против сотрудников УФСИН Ярославской области после появления новой видеозаписи с избиением заключенных
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В СКР возбудили еще одно уголовное дело в отношении сотрудников УФСИН по Ярославской области, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Напомним, продолжается расследование дела, фигурантами которого являются 12 сотрудников ФСИН, превысивших свои должностные полномочия.

Как отмечает ведомство, в 2017 году между заключенным ИК-1 в Ярославской области и одним из инспекторов произошел словесный конфликт. "После этого группой сотрудников исправительного учреждения было принято решение подвергнуть физическому насилию осужденного в качестве меры наказания за оскорбление сотрудника учреждения и за ранее допущенные многочисленные нарушения содержания в колонии. Удерживая потерпевшего на столе в одном из помещений, сотрудники ФСИН нанесли ему множественные удары", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, накануне в сети появилась новая видеозапись издевательств над заключенными в ярославской исправительной колонии №1. "При изучении видеозаписи среди избивавших были установлены личности двух сотрудников ФСИН, уже привлекаемых к уголовной ответственности, и Главным следственным управлением незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств", - добавила Петренко.

Расследование дела передано в Главное следственное управление. Все эти дела соединены в одном производстве. СКР продолжает устанавливать всех причастных к преступлениям должностных лиц УФСИН.

О пытках в данной колонии сообщила "Новая Газета", опубликовав видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра. По данным издания, инцидент произошел 29 июня прошлого года. Пострадавшим оказался заключенный Евгений Макаров.

Отметим, заместитель директора ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключенным, которого избили в колонии №1 в Ярославле, а также перед его родными. Он заявил, что ему "стыдно за этих сотрудников, за то, что они творили".

Другие новости по темам: УФСИН, Ярославская колония, ИК, издевательства
24.08.2018 18:47 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:47 Екб

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СКР возбудил еще одно дело против сотрудников УФСИН Ярославской области после появления новой видеозаписи с избиением заключенных
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