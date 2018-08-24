На Кубань прибыла десница святителя Спиридона Тримифунтского

В Свято-Екатерининский собор Краснодара доставлен ковчег с десницей (правой рукой) святителя Спиридона Тримифунтского.

Как сообщает "РИА Новости", мощи были доставлены с греческого острова Корфу. Очередь к христианской святыне выстроилась с самого утра, и её протяжённость составила целый квартал.

Среди встречавших десницу в аэропорту присутствовал генконсул Кипра в кубанской краевой столице Илиас Маврокефалос.

Спиридон Тримифунтский (или Саламинский) — христианский святой, почитаемый в Православной и Католической Церквах в лике святителей как чудотворец.

Согласно церковному преданию, родился в конце III века на острове Кипр, с детства отличался благочестивой жизнью.

В зрелом возрасте обрёл дары прозорливости, исцеления неизлечимых больных и изгнания бесов.

Овдовев, был избран епископом города Тримифунта. По свидетельству церковных историков, в 325 году принимал участие в деяниях I Вселенского собора, где одержал победу над греческим философом, защищавшего арианское учение, отвергавшее Божество и предвечное рождение Иисуса Христа от Бога Отца.