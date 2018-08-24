Путину и Медведеву вручены высшие госнаграды Южной Осетии

Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов вручил высшую государстенную награду - орден "Уацамонга" - президенту РФ Владимиру Путину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы Республики.

Награда российскому лидеру присуждена в знак признания "исключительной личной роли в отражении вооруженной агрессии Грузии против Республики Южная Осетия, а также в утверждении суверенной государственности Республики Южная Осетия". Орден был вручен Путину в ходе двухсторонней встречи, состоявшейся сегодня.

Кроме того, высшую госнаграду Южной Осетии "в признание выдающихся заслуг в отражении агрессии Грузии против Республики Южная Осетия, а также личного вклада в утверждение независимости Республики Южная Осетия" получил и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.