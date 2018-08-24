"Во исполнение указа Порошенко". Во Львове школьников свезли на "патриотический флешмоб", заставив два часа стоять под палящим солнцем

Во Львове на митинге в честь годовщины незалежности школьники были вынуждены почти два часа стоять под палящим солнцем. Об этом написала в Facebok журналистка Виктория Балицкая.

По ее словам, чиновники в это время "плели словесные кружева пафосных официальных текстов", а детей учителя группами водили в тень, где давали воды.

"Какой позор и унижение! Зачем? Ради чего? Какова ценность тех двухсекундных флешмобов?" - возмущается Балицкая.

Накануне она сообщила о том, что Львовская обладминистрация распорядилась обеспечить явку 50 детей с каждого района на празднование дня незалежности. Соответствующее письмо было разослано управлением образования с просьбой к педагогам обеспечить явку детей для создания массовости и участия во флешмобе с запуском желто-голубых шариков.

При этом директор департамента образования и науки Львовской ОГА Любомира Мандзий признала, что такое письмо действительно было. Оно начинается словами: "Во исполнение указа президента Украины...", после чего содержится требование обеспечить участие детей. По ее мнению, это способствует "формированию патриотизма".

По данным Балицкой, некоторые школы "отказались от этого абсурда", и детей свозили во Львов из области. Она охарактеризовала "школьный флешмоб" как "узаконивание коллективного издевательства под патронатом педагогов".

Отметим, что в Киеве на сегодняшнем параде два солдата потеряли сознание. Один стал падать в обморок при словах Петра Порошенко, что Европа нуждается в Украине, а второй во время минуты молчания упал прямо на асфальт.