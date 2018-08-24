В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на ребёнка

В подмосковном Воскресенске возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на ребёнка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Напомним, инцидент произошёл 23 августа. Гулявший в одиночестве на улице 11-летний мальчик увидел бродячую собаку и решил подойти к ней, чтобы погладить. В какой-то момент пёс прыгнул на ребёнка и начал кусать. В результате мальчик был доставлен в больницу с множественными ранами головы и верхних конечностей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лиц, виновных в произошедшем. Расследование дела продолжается.