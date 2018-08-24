Американская некоммерческая организация Pacific Environment признана нежелательной на территории России

Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ американскую неправительственную организацию Pacific Environment (PERC) (Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов), сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

После изучения поступивших материалов ГП установила, что работа организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Соответствующее решение направлено в Минюст России для внесения сведений в перечень нежелательных в РФ иностранных и международных неправительственных организаций.