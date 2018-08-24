Начальника железной дороги в Ростовской области подозревают в получении подкупа и взятки

В Ростовской области задержан начальник отдела погрузки и выгрузки Северо-Кавказской дирекции управления движением, подозреваемый в получении подкупа и крупной взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

Так, еще работая на должности замначальника Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания, в период с 31 октября 2012 года по 30 августа 2013 года, сотрудник железной дороги получил 500 тыс. руб. в качестве подкупа в обмен на содействие в ускоренном продвижении по назначению вагонов с грузами предпринимателя.

На посту начальника отдела дирекции в период с 25 ноября 2016 года по 9 января 2017 года за подобные услуги подозреваемый получил взятку в сумме 740 тыс. руб.

В настоящее время решается вопрос об аресте сотрудника железной дороги.