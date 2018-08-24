"Мы можем реально занять эту нишу". Борис Дубровский поручил развивать промышленный кластер по пошиву специальной экипировки

Губернатор Борис Дубровский в рамках рабочего визита в Саткинский район посетил промышленную площадку резидента ТОСЭР в Бакале ООО "Легпром" и провел совещание по развитию промышленного кластера специальной экипировки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Наша задача – во-первых, помочь действующим предприятиям; во-вторых, привлечь инвесторов для организации новых производств, чтобы, в свою очередь, комплексно решить третью задачу – поднять экономику и уровень жизни в наших моногородах, в том числе в горнозаводской зоне. Для решения этих задач мы определили в качестве темы совещания перспективы развития промышленного кластера специальной экипировки. Это не массовый сегмент, не ширпотреб. Здесь ценятся функциональность, качество и надежность. Считаю, что мы можем реально занять эту нишу. Для этого у нас есть необходимые компетенции и практики", - подчеркнул губернатор.

"Легпром" занимается выпуском продукции для Министерства обороны РФ. На предприятии планируется производство фурнитуры для швейного производства, пластиковых контейнеров, товаров народного потребления (спецодежда, палатки и снаряжение для активного отдыха и т.п.).

Производство было запущено с нуля, приобретено новое оборудование. Как рассказала директор "Легпрома" Наталья Мерзлякова, предприятие загружено госконтрактами на ближайшие три года.

"Легпром" выступил инициатором создания нового промышленного кластера по производству специальной экипировки, который был зарегистрирован в июне 2018 года. В настоящее время кластер объединяет 10 предприятий легкой промышленности, размещенных в Челябинской области и соседней Республике Башкортостан. Основная специализация – производство специальной экипировки, искусственных волокон и нетканого полотна.