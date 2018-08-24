В детском лагере на Кубани умер 12-летний мальчик

В детском лагере на Кубани умер 12-летний москвич, расследование уголовного дела по этому факту взято на контроль в центральном аппарате СКР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Установление обстоятельств происшествия также находится на личном контроле Министра просвещения Ольги Васильевой.

На данный момент известно, что 12-летний ребенок, приехавший в детский лагерь Краснодарского края из столицы, вечером 21 августа вместе с другими детьми и вожатыми лег спать в спальном мешке в палатке на территории лагеря. Наутро взрослые не смогли разбудить ребенка - он не подавал признаков жизни. "На место была вызвана медицинская бригада, которая по приезду констатировала смерть малолетнего. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают причины смерти мальчика. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате неизвестного на данный момент заболевания.

В ходе расследования следствие выяснит, какие медицинские обследования проходил ребенок при поступлении в лагерь, а также оценит соответствие выданных справок установленным требованиям.

Руководство лагеря оказывает необходимую помощь родителям ребёнка.