На параде в Киеве по случаю годовщины незалежности потерял сознание еще один украинский солдат. Инцидент произошел во время минуты молчания в память о погибших украинцах.

Как сообщало Накануне.RU, в тот момент, когда украинский президент Петр Порошенко говорил с трибуны, что Европа нуждается в Украине, солдат почетного караула внезапно почувствовал себя плохо и стал терять сознание. Охрана подхватила его под руки и увела.

А вот солдату десантно-штурмовых войск Украины повезло меньше. Он упал прямо на асфальт. Сослуживцы тотчас бросились ему на помощь и оттащили из колонны в толпу для оказания медицинской помощи, сообщает "Информатор".

Это далеко не первый случай потери сознания украинскими военными на торжествах с участием Порошенко. 26 марта в Киевской области на праздновании годовщины нацгвардии во время выступления Порошенко потерял сознание знаменосец, стоящий позади него. К нему подбежали несколько человек, чтобы не дать упасть, и увели.

А 25 ноября 2017 года в Киеве возле музея "Мемориал жертвам голодомора" на мероприятии, посвященном "голодомору", стало плохо солдату из почетного караула, и его забрала карета скорой помощи.

Напомним, на инаугурации Порошенко в 2014 году стало плохо солдату почетного караула, и он уронил винтовку, когда олигарх прошел мимо него.