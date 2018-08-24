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Сергей Черняховский: Прага. Лжевесна 21 августа 1968 года войска пяти социалистических государств: СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии вошли на территорию союзной им Чехословацкой Социалистической Республики и взяли под контроль ключевые государственные и стратегические объекты. Президент ЧССР генерал Людвиг Свобода, герой освободительного антигитлеровского движения, отдал приказ вооруженным силам Чехословакии не оказывать сопротивления союзным войскам. В течение нескольких дней ситуация в республике была стабилизирована, после ряда кадровых перемещений в руководстве Компартии Чехословакии и правительстве республики, согласованных с президентом Свободой, в стране начался двадцатилетний период "нормализации", обеспечивший повышение жизненного уровня народа, ускоренную реконструкцию предприятий и выход ЧССР на одно из первых мест среди социалистических стран.
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Еще один. На параде в Киеве украинский десантник потерял сознание и упал на асфальт
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(2016) | Фото:

На параде в Киеве по случаю годовщины незалежности потерял сознание еще один украинский солдат. Инцидент произошел во время минуты молчания в память о погибших украинцах.
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Как сообщало Накануне.RU, в тот момент, когда украинский президент Петр Порошенко говорил с трибуны, что Европа нуждается в Украине, солдат почетного караула внезапно почувствовал себя плохо и стал терять сознание. Охрана подхватила его под руки и увела.

А вот солдату десантно-штурмовых войск Украины повезло меньше. Он упал прямо на асфальт. Сослуживцы тотчас бросились ему на помощь и оттащили из колонны в толпу для оказания медицинской помощи, сообщает "Информатор".

Это далеко не первый случай потери сознания украинскими военными на торжествах с участием Порошенко. 26 марта в Киевской области на праздновании годовщины нацгвардии во время выступления Порошенко потерял сознание знаменосец, стоящий позади него. К нему подбежали несколько человек, чтобы не дать упасть, и увели.

А 25 ноября 2017 года в Киеве возле музея "Мемориал жертвам голодомора" на мероприятии, посвященном "голодомору", стало плохо солдату из почетного караула, и его забрала карета скорой помощи.

Напомним, на инаугурации Порошенко в 2014 году стало плохо солдату почетного караула, и он уронил винтовку, когда олигарх прошел мимо него.

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24.08.2018 16:01 Мск | Евгений Чернышёв
18:01 Екб

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Еще один. На параде в Киеве украинский десантник потерял сознание и упал на асфальт
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