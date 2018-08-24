"Этот тренд будет продолжен". В Челябинской области до 2025 года построят и реконструируют порядка 40 образовательных учреждений

В Челябинске развернуто масштабное строительство образовательных учреждений. За последние четыре года в регионе было построено 47 детских садов, пять школ и 15 школьных стадионов. В этом году откроются три новые школы. Одна из них появится в Магнитогорске спустя почти 20 лет – последняя была введена в 1999 год. Начато строительство еще шести школ, которые будут сданы в эксплуатацию в 2019-2020 гг. Накануне губернатор Борис Дубровский провел областное педагогическое совещание, посвященное подведению итогов развития региональной системы образования в прошлом учебном году и приоритетным направлениям на следующий год. Основные акценты сделаны на продолжении строительства образовательных организаций, оснащение учреждений образования передовым оборудованием и безопасность, передает корреспондент Накануне.RU.

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Открывая совещание Борис Дубровский подчеркнул, что качество образования является ключевым фактором для успешного развития региона и его конкурентоспособности, основу которой определяет качество человеческого капитала.

"Совсем скоро в классах и учебных аудиториях начнутся занятия. Наша солидарная ответственность распространяется на 650 тыс. юных южноуральцев, которые занимаются в школах, детских садах, в центрах дополнительного образования. За последние годы сюда вложено не мало сил и средств. В области развернуто масштабное школьное строительство. В прошлом году введена в эксплуатацию большая школа в микрорайоне Парковый, которая стала визитной карточкой Челябинска. В этом году откроются три новые школы в Челябинске, Магнитогорске и Сосновском районе. Всего, таким образом, будет создано 2 тыс. 425 мест. Начато строительство еще шести школ в области, часть из них примет учеников в следующем году, часть – в 2020. До конца этого года появятся новые детские сады в Челябинске, Аше, Пласте. Этот тренд будет продолжен. Мы должны сократить очередность и, в том числе, для детей в ясельном возрасте. Такую задачу нам ставит президент России Владимир Владимирович Путин", - заявил губернатор.

Глава региона отметил важность оснащения учреждений образования передовым оборудованием в соответствии с новым стандартами и технологиями обучения и создания систем безопасности.

"Еще одна задача органов власти – создать достойные условия, чтобы свой потенциал в полной мере могло реализовать педагогическое сообщество. В регионе выполняется задача, поставленная президентом, по уровню заработной платы, успешно реализуются механизмы социальных гарантий", - добавил он.

Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов напомнил, что главной целью Стратегии Челябинской области является рост человеческого капитала, а образование рассматривается как инвестиционная сфера, определяющая масштабы экономического роста.

"Образование является основным инструментом обеспечения социальной справедливости: это и "равный старт" для всех граждан, и "социальный лифт", обеспечивающий, в том числе поддержку обучающихся с особенностями развития. И в сочетании с воспитательной функцией образования вносит в общественное развитие необходимую устойчивость, превращает экономический рост в основу повышения качества жизни всех слоев населения", - подчеркнул он.

В "майском указе" Президента РФ определены стратегические ориентиры образования – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

Для этого регион должен обеспечить конкурентоспособное и качественное общее образование, включая дошкольное и дополнительное образование детей. Южный Урал всегда демонстрировал высокий уровень обученности школьников, это подтверждается результатами государственной итоговой аттестации, участием в олимпиадном движении.

"Ежегодно 15-20 школ региона входят в рейтинг 500 лучших школ России по качеству подготовки выпускников. Мы хорошо учим в школе, выпускники легко поступают в столичные вузы, уезжают из региона, и к сожалению, зачастую не возвращаются. С точки зрения российской экономики это хорошо, а вот с позиции региона тут есть над чем задуматься. Следовательно, целевая установка – повышение привлекательности родной территории, региональных производств, колледжей и техникумов, вузов. Позитивные примеры у нас есть", - сообщил Кузнецов.

В регионе активно развивается система среднего профессионального образования. Этому способствует модернизация учебно-производственного оборудования, тесная работа с работодателями, развитие движения WorldSkills. Министерство обновляет образовательный проект ТЕМП, который решает задачу ранней профориентации. 33 школы в 16 муниципалитетах реализуют программу профессионального обучения, развивается JuniоrSkills. Кузнецов на совещании рекомендовал главам расширять возможность организации на базе школ обучение по программам профессиональной подготовки и активнее включаться в движение JuniоrSkills.

В школах за последние годы серьезно обновилась материальная база, ежегодно на эти цели предоставляются субсидии, однако оснащенность учебного процесса пока не соответствует требованиям. Среди проблем низкая скорость интернета, плохо укомплектованы предметные кабинеты, морально устаревший спортивный инвентарь. В связи с этим Александр Кузнецов заявил о необходимости в плановом порядке поэтапно обновлять учебную базу школ.

В целом система образования Челябинской области функционирует стабильно. За последние четыре года построено 47 детских садов, пять школ, 15 школьных стадионов, почти на половину обновился парк школьных автобусов, обеспечен соответствующий уровень заработной платы педагогических работников. До 2025 года запланировано строительство и реконструкция практически 40 образовательных учреждений.

Среди приоритетов региональной системы образования министр отметил снижение возраста доступности образовательных возможностей для детей младше трех лет, создание современной образовательной среды во всех типах организаций для всех категорий обучающихся, раннюю профориентацию, вовлечение детей и молодежи в трудовые и волонтерские практики, повышение социальной ответственности педагогов.

"Главная задача — это наращивание человеческого потенциала. Чем раньше человек попадает в качественную образовательную среду, тем меньше потребуется затрат на его образование в старшем возрасте", - подчеркнул он.

Министр обратил внимание на многочисленные проверки образовательных организаций, которые проводят представители самых разных надзорных структур и ведомств.

Борис Дубровский поручил минимизировать количество проверок, касающихся образовательного процесса. "Министерству образования и науки Челябинской области совместно с органами местного самоуправления и надзорными органами необходимо провести анализ и минимизировать количество проверок в части организации учебного процесса. При этом мы должны понимать, что не имеем права пренебрегать вопросами безопасности школьников", - подчеркнул он.

Губернатор поручил обеспечить комплексную безопасность детей в образовательных организациях.

"Это крайне важный вопрос. Дети должны чувствовать себя в безопасности, находясь в стенах образовательных организаций, и в этом должны быть уверены их родители. Особое внимание необходимо уделять мерам профилактики правонарушений", - отметил глава области.

Об обеспечении системы комплексной безопасности образовательных организаций на совещании рассказал министр общественной безопасности Евгений Савченко.

"В новом учебном году на территории области планируют начать работу 2 тыс. 505 организаций. Для безопасности образовательных учреждений важно использовать комплексный подход решения вопроса антитеррористической защищенности, включая физическую охрану, инженерно-техническую защиту, мероприятия по пожарной безопасности, обучения действиям при ЧС криминального, природного, техногенного характера. Особе внимание необходимо уделять мерам профилактики правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения, детского дорожно-транспортного травматизма, наркомании, токсикомании, умении оказание первой доврачебной помощи", - рассказал он.

Особое внимание необходимо уделять вопросам противопожарной безопасности: должны быть установлены технические средства безопасности, автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения.

Министр отметил, что в регионе межведомственные проверки выявили 213 фактов, отрицательно влияющие на террористическую защищенность, среди них отсутствие кнопок экстренного вызова, нарушение технической укрепленности зданий, отсутствие систем видеонаблюдение. В ходе проверок Госпожнадзора, которые проводились к началу учебного года, было выявлено 781 нарушение требований пожарной безопасности. Нарушения, как подчеркнул Савченко, не критического характера, и устраняются в плановом порядке. "Прошу глав обеспечить действенный контроль за ходом работ", - подчеркнул он.

В регионе приоритетными остаются мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства. Как рассказала министр социальных отношений Татьяна Никитина, на учетах в органах социальной защиты состоит 156 тыс. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитывается 270 тыс. детей.

"Это 36% от численности детского населения области. Это многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи, воспитывающие детей инвалидов. Все они получают социальную поддержку. На сегодняшний день выплачивается 18 видов различных пособий. Всего из бюджета области на социальную поддержку семей и детей предусмотрено в этом году 10 млрд 700 млн рублей", - сообщила она.

Министр напомнила, что по решению губернатора в настоящий момент осуществляется единовременная выплата на подготовку к учебному году для малоимущих семей с тремя и более детьми, а также семей, воспитывающих ребенка инвалида. На эти цели предусмотрено 59,5 млн рублей, выплату должны получить 39 тыс. детей. Однако в настоящий момент пособие назначено только 20% детей этой категории. В связи с этим Никитина призвала глав активизировать работу по сбору документов на выплату пособий.