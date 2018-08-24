Захарова: Вашингтон исказил содержание беседы Лаврова и Помпео

В МИД РФ заявили о "вольной интерпретации" содержания беседы госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которую допустил Госдеп США.

23 августа Лавров и Помпео обсудили Сирию и ситуацию с осужденным украинцем Олегом Сенцовым.

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Помпео попросил Лаврова поддержать по линии ОЗХО усилия по осуждению сирийских властей за применение химоружия.

Однако, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, такую просьбу Помпео не озвучивал.

В министерстве расценили такое искаженное изложение содержания беседы как попытку Вашингтона использовать двусторонний диалог по сирийской теме "для продвижения собственной политической повестки".

В июле Помпео на встрече с Лавровым обвинил Москву в нарушении российско-американских договоренностей по Сирии. Об этом также заявляла Науэрт.