Партию "пенсионеров" сняли с выборов в Екатеринбурге

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск региональной ячейки партии ЛДПР, которая требовала отменить регистрацию списка кандидатов "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в гордуму уральской столицы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Ранее президиум центрального совета РППС отменил решение свердловского отделения партии от 28 июня, на котором было принято решение о выдвижении кандидатов на выборы в городскую думу Екатеринбурга. Причиной стало то, что из 860 членов партии в заседании принимали участие только 17 человек. По этой это же причине отменено назначение председателем свердловского отделения РППС депутата регионального Заксобрания Евгения Зяблицева, признав его назначение нелегитимным.

Следовательно, партия "пенсионеров" осталась без кандидатов на выборах 9 сентября. Однако решение суда о снятии списка кандидатов с выборов РППС может обжаловать еще в течение пяти дней.

Напомним, ранее лидер общемуниципальной тройки кандидатов РППС на выборах депутатов думы Екатеринбурга Евгений Зяблицев заявил о попытке "рейдерского захвата" партии.