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Сергей Черняховский: Прага. Лжевесна 21 августа 1968 года войска пяти социалистических государств: СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии вошли на территорию союзной им Чехословацкой Социалистической Республики и взяли под контроль ключевые государственные и стратегические объекты. Президент ЧССР генерал Людвиг Свобода, герой освободительного антигитлеровского движения, отдал приказ вооруженным силам Чехословакии не оказывать сопротивления союзным войскам. В течение нескольких дней ситуация в республике была стабилизирована, после ряда кадровых перемещений в руководстве Компартии Чехословакии и правительстве республики, согласованных с президентом Свободой, в стране начался двадцатилетний период "нормализации", обеспечивший повышение жизненного уровня народа, ускоренную реконструкцию предприятий и выход ЧССР на одно из первых мест среди социалистических стран.
24.08.2018
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Экс-главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко взыскал с "Анжи" долги по зарплате за несколько месяцев
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Вадим Скрипченко, ФК Урал (2016) | Фото: Накануне.RU

Бывший главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко, со скандалом покинувший клуб в 2016 году, сумел добиться выплаты долгов по зарплате от своей последней команды - махачкалинского "Анжи". Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение было принято в пятницу на заседании Палаты по разрешению споров РФС в Москве.

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, было удовлетворено заявление Скрипченко о взыскании с "Анжи" задолженности по трудовому договору в полном объеме: дагестанский клуб обязан выплатить тренеру долги по заработной плате за период с февраля по май 2018 года. Также Скрипченко получит проценты за задержку зарплаты. Пока "Анжи" не расплатится, в качестве обеспечительной меры к клубу применен запрет на регистрацию новых футболистов, который затем может быть снят.

Вадим Скрипченко(2016)|Фото: Накануне.RU

Напомним, меньше чем через неделю после ухода из "Урала" тренер возглавил самарские "Крылья Советов". После этого президент екатеринбуржцев Григорий Иванов заявил, что будет требовать со Скрипченко компенсацию в размере трех зарплат. Однако затем все разногласия были улажены.

Последним местом работы Скрипченко был "Анжи". Под его руководством команда вылетела из Премьер-лиги, а затем и сам тренер покинул клуб.

Другие новости по темам: Скрипченко, Анжи, долги, РФС
24.08.2018 15:38 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:38 Екб

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Экс-главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко взыскал с "Анжи" долги по зарплате за несколько месяцев
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