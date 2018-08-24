Экс-главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко взыскал с "Анжи" долги по зарплате за несколько месяцев

Бывший главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко, со скандалом покинувший клуб в 2016 году, сумел добиться выплаты долгов по зарплате от своей последней команды - махачкалинского "Анжи". Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение было принято в пятницу на заседании Палаты по разрешению споров РФС в Москве.

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, было удовлетворено заявление Скрипченко о взыскании с "Анжи" задолженности по трудовому договору в полном объеме: дагестанский клуб обязан выплатить тренеру долги по заработной плате за период с февраля по май 2018 года. Также Скрипченко получит проценты за задержку зарплаты. Пока "Анжи" не расплатится, в качестве обеспечительной меры к клубу применен запрет на регистрацию новых футболистов, который затем может быть снят.

Напомним, меньше чем через неделю после ухода из "Урала" тренер возглавил самарские "Крылья Советов". После этого президент екатеринбуржцев Григорий Иванов заявил, что будет требовать со Скрипченко компенсацию в размере трех зарплат. Однако затем все разногласия были улажены.

Последним местом работы Скрипченко был "Анжи". Под его руководством команда вылетела из Премьер-лиги, а затем и сам тренер покинул клуб.