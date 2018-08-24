Сквер у Оперного театра в Екатеринбурге облагородят по-минимуму

Сегодня в Екатеринбурге делегация представителей партии "Единая Россия" побывала в сквере у Оперного театра, чтобы познакомится с ходом его благоустройства.

Дело в том, что этот объект по итогам рейтингового голосования, которое состоялось 18 марта в день выборов Президента РФ, вошел в список территорий областной столицы, которые будут благоустроены в первую очередь (к ним также относятся Зеленая роща и часть набережной реки Исеть). Поэтому выглядит вполне логично, когда представители партии власти записывают себе в актив все, что так или иначе связано с именем действующего президента, которого "единороссы" считают своим лидером.

Примечательно, что сквер и так был включен в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды" - на региональном уровне в ней в 2018 году участвуют 40 муниципалитетов Свердловской области. Выполнение этой программы "ЕР" определила для себя как один из многочисленных "приоритетных партийных проектов". В региональном отделения партии даже создана специальная "мониторинговая группа", которая время от времени объезжает городские объекты, ремонтируемые и строящиеся на бюджетные средства. К выделению денег партийцы отношения не имеют, равно как и к проведению работ. Но поскольку в "ЕР" состоят, в том числе, чиновники и депутаты разного уровня, такие объезды с их привлечением затем ложатся в копилку отчетов региональных "единороссов" перед федеральным руководством партии.

Как пояснил Накануне.RU председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной политике, "единоросс" Валентин Лаппо, финансирование программы "Формирование комфортной городской среды" идет по смешанному принципу: на этот год для ее реализации предусмотрено 907 млн руб. из федерального бюджета, 477 млн – из областного и 120 млн – из средств местных бюджетов.

"Благоустройство этого сквера обсуждалось не только в проектных мастерских, но и с населением, общественностью, выясняли, что бы горожане здесь хотели видеть. А пока сквер не "насыщен", даже присесть нигде, - рассуждал депутат, находясь в нескольких метрах от скамейки. - Думаю, в том виде, в котором он будет представлен в следующем году, сквер станет излюбленным местом отдыха".

Заместитель председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий, который сопровождал партийцев по долгу службы, напомнил им, что работы в сквере были начаты в еще 2013 году. На данном этапе, рассчитанном на 2018-2019 гг., запланировано огородить объект забором по всему периметру, а не только с тыльной стороны, как сейчас. Будут упорядочены дорожки и тропинки, установлены ротонды, новые скамьи и урны, сделана подсветка.

"Мы оплачиваем подрядчику только выполненные работы, в сезоне 2018 года оплата расчеты с подрядной организации еще не производилась, потому что работа в самом разгаре", - сказал Накануне.RU Юровицкий, напомнив, что сумма контракта составляет 151 млн руб.

Кстати, месяц назад городская общественность серьезно обсуждала возможность разместить в фонтане сквера статую "Похищение Европы". Монумент длиной 5 метров и высотой 4,5 метра давно отлит в бронзе, его авторы - известный в Екатеринбурге скульптор Андрей Антонов (скончался в 2011г., среди его самых известных его работ — летящая муза на фасаде кинотеатра "Космос" и скульптурная группа "Горожане. Разговор" на проспекте Ленина) и Лев Пузаков.

"В фонтане статуя установлена не будет, - однозначно заявил Юровицкий. - Да, такая идея была, но для ее реализации пришлось бы полностью переделать действующий фонтан. И вообще, скульптура, на мой взгляд, не соответствовала общей концепции сквера: мы рассматриваем его как "оправу" главного "бриллианта" – Оперного театра, и по общему единому проекту, разработанному ранее, здесь не должно быть ничего лишнего".