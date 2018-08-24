Караульный упал в обморок при словах Порошенко, что Украина нужна Европе

Перед военным парадом в Киеве солдат почетного караула внезапно почувствовал себя плохо и стал терять сознание в тот момент, когда украинский президент Петр Порошенко говорил с трибуны, что Украина нужна Европе.

"Без нас Евросоюз не станет законченным и идеальным проектом", - говорил Порошенко, когда дрожащего от судорог солдата подхватили под руки.

Порошенко продолжал заверять, что без "независимой Украины" Европе будет хуже в плане безопасности.

Как сообщало Накануне.RU, в своем выступлении он пригрозил сделать ряд антироссийских шагов.