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Сергей Черняховский: Прага. Лжевесна 21 августа 1968 года войска пяти социалистических государств: СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии вошли на территорию союзной им Чехословацкой Социалистической Республики и взяли под контроль ключевые государственные и стратегические объекты. Президент ЧССР генерал Людвиг Свобода, герой освободительного антигитлеровского движения, отдал приказ вооруженным силам Чехословакии не оказывать сопротивления союзным войскам. В течение нескольких дней ситуация в республике была стабилизирована, после ряда кадровых перемещений в руководстве Компартии Чехословакии и правительстве республики, согласованных с президентом Свободой, в стране начался двадцатилетний период "нормализации", обеспечивший повышение жизненного уровня народа, ускоренную реконструкцию предприятий и выход ЧССР на одно из первых мест среди социалистических стран.
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Мусорные метамарфозы. На Среднем Урале появятся экотехнопарки, перерабатывающие отходы
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мусорные баки (2008) | Фото: nakanune.ru

На Среднем Урале может появиться инновационная мусоропереработка. Сейчас рассматривается проект, согласно которому регион может стать одной из площадок, где появятся кластеры для переработки мусора. Всего для региона необходимо 12 таких кластеров для переработки и сортировки отходов ,сообщил на совещании у главы Минприроды РФ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Отметим, что это не единственный из экопроектов, которые планируют реализовать в области. Вокруг Екатеринбурга собираются построить пять новейших мусороперерабатывающих заводов. По словам вице-мэра Андрея Корюкова, на данный момент уже есть предварительная договоренность между властями Екатеринбурга, Березовского и Верхней Пышмы о площадке для первого совместного завода. Вероятнее всего, он разместится в поселке Первомайском.

Проекты по охране окружающей среды дают свои плоды — недавно Свердловская область была признана лучшей в Уральском федеральном округе по утилизации мусора, в регионе уничтожается больше всего отходов. Кроме того, область заняла второе место в рейтинге российского Минприроды по переработке пластика. В областном департаменте информационной политики сообщили, что при составлении рейтинга учитывалась информация, предоставленная предприятиями, по переработке пластмассы — тары, пакетов, пластика.

Под Екатеринбургом, в Арамиле, есть мусороперерабатывающий завод, который полностью преобразует пластик. Предприятие делает из выброшенных на свалку игрушек, пакетов, бутылок и другого хлама новые вещи — пластиковые скамейки, беседки, детские горки и многое другое. А на екатеринбургском мусоросортировочном заводе на Широкой Речке давно действует система сепарации отходов и их распределения.

палаточный городок паломников, урна, мусорный бак(2018)|Фото: Накануне.RU

"Процесс работы начинается на площадке приема отходов, где разгружают мусоровозы. Затем от общей массы мусора отделяют крупные фрагменты — деревянные балки, металлические уголки, арматуру или элементы мебели. Убирать их необходимо потому, что они могут повредить ленту, по которой движутся отходы, — рассказали на екатеринбургском мусоросортировочном заводе, — Далее мусор поступает на наклонный цепной конвейер и подается на ленточный роликовый конвейер предварительной сортировки. Там шесть рабочих отделяют негабаритный мусор, попавший на линию, разрывают пакеты с бытовыми отходами".

Кабины предварительной и основной сортировки оснащены системами вентиляции, освещения, отопления, автоматического тушения пожара. На холодный период времени предусмотрен поддув теплого воздуха через систему вентиляции. В нерабочее время кабины обрабатываются излучением бактерицидных ламп. Конечный этап всей цепочки работы мусоросортировочного завода — выход обвязанного проволокой брикета вторсырья, который обязательно взвешивается и маркируется. В процессе сортировки мусор делится на несколько основных групп — макулатура, стеклобой и стеклобутылка, пластики, лом и отходы черных и цветных металлов.

Четыре года назад в сети появилась карта контейнерных площадок Екатеринбурга. Ознакомиться с ней можно на официальном городском портале. Электронную карту разработали и внедрили специалисты комитета по экологии и природопользованию горадминистрации. Сделано это было, чтобы любой пользователь, собираясь вынести мусор, мог узнать, где ближе всего расположена контейнерная площадка. Ее точный адрес, информация о собственнике и обслуживающей организации отображена на карте, есть и поисковик.

" База данных содержит более двух с половиной тысяч объектов, на интерактивной карте есть и все мусорные площадки, предусматривающие возможность раздельного сбора бытовых отходов, — рассказали в городской администрации, — Всего в Екатеринбурге таких более 300. Например, в Ленинском районе они расположены на улице Павла Шаманова, 24, в Железнодорожном — на улице Зеленой, 1, в Октябрьском — на Лагерной, 5 и т.д. На таких площадках стоят зеленые и оранжевые контейнеры: первые предназначены для сбора пищевых отходов, вторые — для бумаги, пластика, стекла и металла".

мусорные баки(2008)|Фото: nakanune.ru

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24.08.2018 14:50 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:50 Екб

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Мусорные метамарфозы. На Среднем Урале появятся экотехнопарки, перерабатывающие отходы
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