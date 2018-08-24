Росприроднадзор требует приостановить работу цеха ЧЭМК

Региональное управление Росприроднадзора требует через суд приостановить деятельность ряда источников выбросов АО "Челябинский электрометаллургический комбинат". Заседание назначено на 27 августа.

Речь идет об источниках выбросов, расположенных в электродном цехе комбината.

Как ранее сообщило Накануне.RU, в мае на предприятии прошла внеплановая проверка Росприроднадзора при содействии прокуратуры и силовых структур. Как позднее рассказал руководитель челябинского управления Росприроднадзора Виталий Курятников, по электрометаллургическому комбинату были зафиксированы превышения по диоксиду серы 3 ПДК на источнике и в зоне влияния по ряду веществ. "Начинается административная процедура, связанная с привлечением к ответственности. Выявлено порядка 12 нарушений, в первую очередь в сфере охраны атмосферного воздуха. Выявлены источники, которые не были пронормированы, были превышения на источниках", - отметил он.