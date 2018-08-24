Пескова спросили, не сказалась ли спортивная травма Медведева на эффективности работы

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с премьер-министром Дмитрием Медведевым, о травме которого стало известно накануне. Об этом заявили в Кремле.

По словам Дмитрия Пескова, вне зависти от их местоположения, "суть самой работы предусматривает постоянный рабочий контакт". Так он ответил на вопрос о том, не сказалась ли спортивная травма премьера на эффективности работы.

Напомним, глава российского правительства не появляется на публичных мероприятиях с 14 августа. В кабмине пояснили, что он занимался спортом и получил травму, которая пока не позволяет ему вернуться к работе.

Представитель Кремля сообщил, что не владеет информацией о состоянии здоровья Медведева, передает РИА Новости.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в марте прошлого года во многих городах России прошли митинги с резкой критикой Медведева - поводом послужило расследование ФБК, которое вскрыло якобы имеющиеся у главы правительства баснословные богатства. После резонансной публикации Медведев ненадолго пропал - президент России Владимир Путин тогда рассказал, что Медведев заболел гриппом.