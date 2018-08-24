День нефтяника в Мегионе отметят по-семейному

"Славнефть-Мегионнефтегаз" проведет 1 сентября для жителей Мегиона большой семейный праздник. Так в городе отметят День работников нефтяной и газовой промышленности.

Как сообщили Накануне.RU организаторы, с 13.00 будут работать многочисленные игровые площадки. Они объединены общей темой "Нефтедобыча 2.0" и при этом отражают ключевые социальные приоритеты градообразующего предприятия: здоровый образ жизни, содействие развитию науки, образования, творчества, сохранение традиций, забота о подрастающем поколении.

Мегионцам предложат поучаствовать в различных спортивных состязаниях и эстафетах (мега-дартс, надувная полоса препятствий, 3D-теннис и многое другое). Поклонникам науки представится возможность побывать в мобильном планетарии, совершить путешествие при помощи VR-технологий, стать свидетелем уникального химического шоу.

Для самых юных мегионцев устроят дискотеку, а также проведут мастер-класс по изготовлению леденцов и сладкой ваты. Ребята постарше смогут заняться 3D-моделированием, "примерить" на себя профессию нефтяника, сыграть в интеллектуальную игру "Следопыт", блеснуть навыками стратегии и тактики на большой шахматной доске. В течение всей праздничной программы на площади будет работать выставка уникальной спецтехники.

Можно будет не только посмотреть на машины, но и, разместившись в кабине, узнать от волонтеров "Мегионнефтегаза" о предназначении того или иного агрегата. Финалом праздничной программы станет концерт, на котором состоится розыгрыш ценных призов. А ровно в 22.00 небо над Мегионом озарится яркими огнями салюта в честь тружеников нефтедобычи.