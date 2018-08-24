Шоу не будет. Облсуд снял Юлию Михалкову с выборов в гордуму Екатеринбурга

в этот день
24.08.18
16:28
В Екб.18:28
"Армату" испытают в условиях северного сияния
Ураган в Тюмени: сорванная крыша летала над мостом. ФОТО, ВИДЕО
Отметили годовщину Курской битвы: рассекретили рассекреченное, перевернули танк
Главное
Белоусов заявил, что власти не намерены забирать у бизнеса сверхдоходы

Тема дня
"Ни одного значимого месторождения". Санкции, ОПЕК+ и цены на нефть затормозили добычу углеводородов в России Готова ли Россия к будущему без нефти и газа? На такой вопрос приходится отвечать министру природных ресурсов в ситуации, когда из-за решения организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократить добычу углеводородов и санкций России пришлось заморозить запуск нескольких перспективных проектов.
24.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Сергей Черняховский: Прага. Лжевесна 21 августа 1968 года войска пяти социалистических государств: СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии вошли на территорию союзной им Чехословацкой Социалистической Республики и взяли под контроль ключевые государственные и стратегические объекты. Президент ЧССР генерал Людвиг Свобода, герой освободительного антигитлеровского движения, отдал приказ вооруженным силам Чехословакии не оказывать сопротивления союзным войскам. В течение нескольких дней ситуация в республике была стабилизирована, после ряда кадровых перемещений в руководстве Компартии Чехословакии и правительстве республики, согласованных с президентом Свободой, в стране начался двадцатилетний период "нормализации", обеспечивший повышение жизненного уровня народа, ускоренную реконструкцию предприятий и выход ЧССР на одно из первых мест среди социалистических стран.
24.08.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция
"ЕР" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину
США сбросили новейшую ядерную бомбу
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 556

Шоу не будет. Облсуд снял Юлию Михалкову с выборов в гордуму Екатеринбурга
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2018) | Фото: Накануне.RU

Актрису "Уральских пельменей" сняли с выборов в городскую думу Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда Свердловской области.

"Напомним, что суд первой инстанции удовлетворил иск Казыханова и снял ее кандидатуру с выборов в гордуму по одномандатному избирательному округу №9. Причиной стало то, что из собранных 323 подписей 35 были признаны недействительными. По нормам избирательного права, для регистрации кандидата необходимо не менее 295 действительных подписей", - сообщили в облсуде.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что 13 августа суд отменил регистрацию Михалковой на выборах в гордуму, иск был подан от другого кандидата - Рустама Казыханова, который выдвинут по одномандатному округу №9 от "Российской партии пенсионеров за справедливость". Юлия Михалкова не согласилась с этим решением и подала апелляционную жалобу. Возможно, уверенности актрисе в благоприятном для себя исходе в суде прибавили проблемы "Пенсионеров", которые рискуют остаться без кандидатов на выборах.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Ранее актриса уже мечтала стать министром культуры, пробовала силы на выборах в Госдуму и региональное заксобрание. "Юля-хохотуля" отметилась запоминающимися высказываниями относительно своей политической карьеры. Во время дебатов, отвечая на вопрос про фотосессию в стиле "ню", Михалкова заявила: "Вам нравится, как я выгляжу? Если я умею следить за собой, то я смогу помогать следить и за городом, и за областью, и за страной". А в реалити-шоу Максима Галкина "МаксимМаксим", отвечая на вопрос, какой закон она бы ввела, если бы стала депутатом, Михалкова заявила: "Естественно, меня интересует коррупция".

Другие новости по темам: Юлия Михалкова, выборы, кандидат, гордума, суд
24.08.2018 14:49 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:49 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.08.2018 08:43 Мск
Свердловский областной суд отложил рассмотрение иска актрисы "Уральских пельменей" Юлии Михалковой

Ранее 21.08.2018 12:22 Мск
Юлия Михалкова, которую суд снял с выборов в гордуму Екатеринбурга, продолжает агитацию

Ранее 17.08.2018 13:39 Мск
Актриса "Уральских пельменей" обжаловала снятие с выборов в гордуму Екатеринбурга

Ранее 15.08.2018 12:44 Мск
Дело в подписях. Стала известна причина, по которой Михалкову не допустили до выборов в думу Екатеринбурга

Ранее 13.08.2018 16:30 Мск
Актрису "Уральских пельменей" не допустили до выборов в гордуму Екатеринбурга








Добавить комментарий:

Шоу не будет. Облсуд снял Юлию Михалкову с выборов в гордуму Екатеринбурга
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+