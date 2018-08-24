Шоу не будет. Облсуд снял Юлию Михалкову с выборов в гордуму Екатеринбурга

Актрису "Уральских пельменей" сняли с выборов в городскую думу Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда Свердловской области.

"Напомним, что суд первой инстанции удовлетворил иск Казыханова и снял ее кандидатуру с выборов в гордуму по одномандатному избирательному округу №9. Причиной стало то, что из собранных 323 подписей 35 были признаны недействительными. По нормам избирательного права, для регистрации кандидата необходимо не менее 295 действительных подписей", - сообщили в облсуде.

Напомним, что 13 августа суд отменил регистрацию Михалковой на выборах в гордуму, иск был подан от другого кандидата - Рустама Казыханова, который выдвинут по одномандатному округу №9 от "Российской партии пенсионеров за справедливость". Юлия Михалкова не согласилась с этим решением и подала апелляционную жалобу. Возможно, уверенности актрисе в благоприятном для себя исходе в суде прибавили проблемы "Пенсионеров", которые рискуют остаться без кандидатов на выборах.

Ранее актриса уже мечтала стать министром культуры, пробовала силы на выборах в Госдуму и региональное заксобрание. "Юля-хохотуля" отметилась запоминающимися высказываниями относительно своей политической карьеры. Во время дебатов, отвечая на вопрос про фотосессию в стиле "ню", Михалкова заявила: "Вам нравится, как я выгляжу? Если я умею следить за собой, то я смогу помогать следить и за городом, и за областью, и за страной". А в реалити-шоу Максима Галкина "МаксимМаксим", отвечая на вопрос, какой закон она бы ввела, если бы стала депутатом, Михалкова заявила: "Естественно, меня интересует коррупция".