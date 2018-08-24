Крым добровольно вошел в состав России, - депутат Рады

Депутат Верховной рады из "Блока Петра Порошенко" Иван Винник признал, что жители Крыма добровольно проголосовали за воссоединение с Россией. Об этом он сказал в эфире канала "112 Украина".

По его словам, "жители Крыма в 2014 году осознанно хотели стать частью российского пространства".

"Этот процесс обеспечивался исключительно гуманитарными мероприятиями", – признал он.

При этом он обвинил украинские спецслужбы, которые не смогли ничего сделать.

Винник считает, что "вернуть" Крым можно силой, что закреплено в новом киевском законе о "реинтеграции временно оккупированных территорий".

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук признал, что Украина потеряла Крым. Хотя позже он заявил что можно "вернуть" российский полуостров Украине, если субъектом власти в Крыму будут крымские татары.