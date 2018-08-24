Подмосковный отчим-педофил проведет в колонии 20 лет

43-летний житель подмосковного Воскресенска признан виновным в надругательствах над своей падчерицей. Его надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, с мая 2013 по февраль 2017 года отчим систематически совершал в отношении своей падчерицы 2002 года рождения преступления против ее половой неприкосновенности. Однажды девочка рассказала все своей матери. Женщина немедленно обратилась в правоохранительные органы.

Суд вынес свой приговор: педофилу дали 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы сроком на 1,5 года.