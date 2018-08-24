В Тобольске полицейский попался пьяным за рулем

И.о. начальника отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела МВД "Тобольский" Михаил Маркелов попался пьяным за рулем, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, 23 августа он выехал на "встречку" и был заблокирован другими автомобилистами. Якобы он проехал по чужой полосе 150 м, после чего "наткнулся" на других автомобилистов.

Заместитель начальника отдела информации и общественных связей областного управления МВД Антон Каморников рассказал Накануне.RU, что силовик ехал на своей машине. Маркелова остановили сотрудники ГИБДД, проверка показала, что он нетрезв. Если его вина подтвердится, полицейский будет уволен из полиции по отрицательным мотивам.