Лаборатории, технопарки и роботы – андроиды. Школы Югры встретят учеников в новом качестве

В этом году школы Югры встретят учеников в новом качестве. В некоторых из них, помимо новой мебели в классах, появились собственные оборудованные технопарки и лаборатории с роботами – андроидами, передает корреспондент Накануне.RU.

В преддверии нового учебного года губернатор Югры Наталья Комарова проверяет готовность школ. На днях глава региона посетила сургутскую школу №13, которая с нового учебного года будет объединена с 38-й и переименована в Сургутскую технологическую школу, первую в городе. Всего с 1 сентября в ней будут учиться 2 тыс. 800 школьников. Здесь им будет доступна нанолаборатория, планетарий с телескопами и технопарк.

Здание встретит учеников полностью обновленным. В учебных классах установлено инновационное учебное оборудование: лазерный гравер, наборы андроидной робототехники.

Вся мебель в классах очень легкая, ее можно свободно передвигать в процессе обучения для работы в группах. Кроме этого, в школе организована безбарьерная среда: установлены пандус на входе в здание, поручни на лестницах, на пути движения – тактильные полосы, санитарные узлы оборудованы под потребности маломобильных групп населения, расширены дверные проемы.

После завершения капитального ремонта мощность здания увеличилась на 75 мест. Под учебные классы перепрофилированы методический кабинет, лекционный и хореографический залы.

В начале августа Наталья Комарова побывала в одном из старейших образовательных учреждений Мегиона – средней школе №2. В 2020 г. школа отметит 50-летие.

С 2016 г. учреждение обеспечивает работу с детьми с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, являясь школой – спутником опорного образовательного центра – Сургутской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

К новому учебному году в школе провели косметический ремонт. Глава региона обратила внимание на то, как организована система контроля доступа в учреждение. На сегодняшний момент она работает по старинке: поток посетителей контролирует вахтер.

"Это дело вчерашнего дня. Жизнь есть жизнь – вахтер может пропустить, не увидеть. Существует эффективная и надежная система электронной идентификации личности. Вам необходимо уделить пристальное внимание вопросам, касающимся безопасности детей, и найти самое современное решение", – обратилась к директору школы Наталья Комарова.

Экскурсия по школе продолжилась в актовом зале, где в это время проводили свой досуг воспитанники пришкольного лагеря. Ребята поделились с губернатором своими впечатлениями: рассказали, как провели летние каникулы, где отдыхали и продемонстрировали свои работы, которые сделали на мастер-классе по изготовлению традиционной хантыйской куклы. Всего за две летних смены в пришкольном лагере отдохнули 72 ребенка, в том числе из многодетных и социально незащищенных семей.

В Нижневартовске губернатор проинспектировала уникальную гимназию №1, которая одна из немногих в городе работает по системе "полного дня". Школа открыта с 7.00 до 19.00: в первой половине дня проходит учебный процесс, а вторая половина посвящается внеурочной деятельности. За последние два года здесь провели модернизацию территории и обновили материально-техническую базу.

Учреждение одно из первых перешло на систему селективного сбора отходов. Возле хозяйственной части установлены баки под макулатуру, упаковочные материалы, полиэтилен и другие виды бытового мусора. Также до конца года в местах общего пользования планируется установить комплексы для раздельного накопления отходов, пластика, стекла, бумаги и металла.

Губернатор Югры, обращаясь к руководству гимназии, напомнила, что главная миссия любого образовательного центра – будь то школа или детский сад – быть современными и полезными для учеников.

Глава Нижневартовска Василий Тихонов рассказал, что в четырех школах планируется внедрить "электронный кошелек школьника": карточка доступа в учреждение, которой пользуются ученики, станет и карточкой, на которую родители смогут зачислять средства на питание.

"В таком случае учащиеся не будут приносить в школу наличные деньги и при этом смогут с помощью карты приобрести себе что-нибудь в школьном буфете. Такое предложение поступило от родителей. Если данное решение понравится всем родителям, новшество будет внедрено повсеместно", – отметил Василий Тихонов.

Наталья Комарова оценила идею и рассказала о задумке белоярских педагогов по снижению зависимости подростков от гаджетов.

"В Белоярском районе, например, для этого применяют головоломки, которые школьники разгадывают на переменах. Планируем разработать такую систему, чтобы как только ученики заходили в учреждение, гаджеты не работали, чтобы оставался только сигнал для связи с родителями", – рассказала Наталья Комарова.

Отметим, что 100% образовательных организаций Югры приняты межведомственными комиссиями и готовы к новому учебному году. Такая информация прозвучала на заседании совета при губернаторе округа по развитию местного самоуправления в Югре, которое прошло 15 августа.