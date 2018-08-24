Утверждена "дорожная карта" по развитию конкуренции в различных отраслях экономики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план ("дорожную карту") по развитию конкуренции в различных отраслях экономики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

Соответствующее распоряжение подписано 16 августа текущего года.

"Утверждён план на 2018–2020 годы по развитию конкуренции в сферах образования, строительства, дорожного строительства, телекоммуникаций, информационных технологий, жилищно-коммунального хозяйства, газоснабжения, электроэнергетики, транспортных услуг, промышленности, реализации нефти, нефтепродуктов и природных ресурсов, в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах, на рынке социальных услуг, на финансовых рынках", - говорится в справке к документу.

"Дорожная карта" разработана с целью повышения удовлетворённости потребителей за счёт расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен; повышения экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, обеспечение стабильного роста многоукладной экономики, развития технологий.

Ответственным ведомствам поручено обеспечивать мониторинг и контроль реализации плана.