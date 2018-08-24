В Перми судебные приставы прикрыли антисанитарную "Людмилу"

Судебные приставы Мотовилихинского района Перми приостановили работу кафе "Людмила", расположенного по адресу ул. Ким, 57, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Причиной такого решения стали многочисленные нарушения норм СанПиН. Кафе нуждается в ремонте и в уборке: стены помещения не отделаны влагоустойчивыми материалами, потолки в трещинах. Туалет общий - для клиентов и работников. Также в заведении очень скользкий пол. Продукция хранится в одном месте, на складе нет подтоварников. Кроме того, персонал не проходил медосмотр и гигиеническое обучение.

Деятельность "Людмилы" приостановлена на 30 суток. Судебный пристав опечатал барную стойку, стеллажи с алкогольной продукцией, кассовый аппарат, компьютер и составил акт об административном приостановлении деятельности. Руководство кафе предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Приставы будут проверять сохранность пломб.