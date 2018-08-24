Наталья Комарова предложила ввести статус "Учитель Югры"

Педагоги Ханты-Мансийского автономного округа смогут получить статус "Учитель Югры". Глава региона Наталья Комарова предложила внедрить систему сертификации педагогов, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.

"Поддерживаю систему добровольной сертификации. И в этой связи предлагаю введение статуса "Учитель Югры" и дополнительной оплаты для тех, кто пройдет такую сертификацию с хорошим результатом", - сообщила Наталья Комарова на августовском совещании педагогов, стартовавшем вчера.

Отметим, что средняя заработная плата школьных учителей в Югре почти в два раза опережает общероссийские значения. Если в 2017 г. российские педагоги зарабатывали 34,9 тыс. руб. в месяц, то в Ханты-Мансийском автономном округе этот показатель составил 61,9 тыс. руб. Такие данные приводит Росстат.

Самые высокие зарплаты у учителей - в Сургуте. В прошлом году средняя зарплата там достигала 71,3 тыс. руб. в месяц, а в этом году, по прогнозу властей, она должна вырасти еще на 2 тыс. руб. Самые низкие показатели – у Мегиона: здесь учителя в 2017 г. в среднем получали 55,6 тыс. руб., однако, по прогнозам, в 2019 г. зарплата педагогов поднимется до 70,9 тыс. руб.

Сетевое взаимодействие, внедрение новой системы профессионального учительского роста, создание единого образовательного пространства в глобальной сети, - такие приоритеты образовательной политики Югры обозначила губернатор.

По ее словам, через шесть лет предмет "технология" должен появиться в каждой четвертой школе, в том числе в детских технопарках "Кванториум".

Для достижения этих целей планируется создать в Югре центры цифрового образования, непрерывного развития, аккредитационные центры профессионального мастерства.

Отметим, что порядка 900 участников – педагоги из всех муниципалитетов Югры, федеральные чиновники и эксперты - съехались 23-24 августа в Сургут на ежегодное августовское совещание. Еще столько же обсуждают развитие образовательной политики округа онлайн.

Профессиональное общение педагогов Югры организовано сразу по 10 направлениям в формате проектных сессий. Учителя работают над цифровизацией образования, развитием кадрового потенциала, молодежной политикой, поддержкой движения школьников в Югре и модернизацией дошкольного обучения.

Сегодня команды педагогов представят разработанные проекты.