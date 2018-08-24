На Южном Урале создают два новых госучреждения – комбинат эксплуатации административных зданий и комбинат транспортного обеспечения

В Челябинской области создают два новых государственных казенных учреждения - комбинат эксплуатации административных зданий и комбинат транспортного обеспечения. Соответствующие распоряжения подписал губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, комбинат эксплуатации административных зданий будет заниматься организацией эксплуатации объектов недвижимости, закрепленных на праве оперативного управления за управлением делами губернатора и правительства Челябинской области, и объектов недвижимости, предоставленных во временное пользование на основании гражданско-правовых договоров. В его штате будет работать 484 человека. Учредителем выступает управление делами губернатора и правительства Челябинской области.

Основной деятельностью комбината транспортного обеспечения будет транспортное обслуживание лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, должности государственной гражданской службы Челябинской области, членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.

Учредителем также выступает управление делами губернатора и правительства Челябинской области. Штатная численность – 348 человек.