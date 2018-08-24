"Дедушка уральского рока" предложил Куйвашеву создать рок-академию и школу мюзиклов

Председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин предложил губернатору Евгению Куйвашеву открыть в Екатеринбурге рок-академию и школу мюзиклов. По мнению музыканта, это позволит развивать город как культурный центр, передает корреспондент Накануне.RU

Свои предложения Пантыкин высказал во время экспертного обсуждения программы развития Екатеринбурга. По мнению композитора, в уральской столице нужно усовершенствовать музыкальное образование в жанре рока, а также развивать искусство мюзикла.

Кроме того, музыкант выступил с инициативой о создании инновационного театра. Он добавил, что уже подготовил проект этого театра. Прозвучала также идея о создании архива культурного наследия Свердловской области.

Глава региона, выслушав предложения от экспертов разных сфер общества, заявил, что намеченная на ближайшее время программа развития Екатеринбурга нацелена на улучшение комфортной среды города и его жителей.