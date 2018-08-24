Администрацию Кургана обяжут через суд восстановить разбитую дорогу в одном из городских микрорайонов

Жители микрорайона Тополя в Кургане обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку состояния автомобильной дороги на улице Сиреневой.
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Прокуратура установила, что на дороге имеются дефекты - выбоины, параметры которых превышают предельно допустимые размеры, установленные ГОСТ, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.
Обследованный участок без проведения на нем ремонтно-восстановительных работ не пригоден для движения автотранспорта, так как создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий.
По фактам выявленных нарушений прокурором в суд направлено исковое заявление о возложение обязанности на администрацию Кургана организовать работы по ремонту дорожного полотна.