Администрацию Кургана обяжут через суд восстановить разбитую дорогу в одном из городских микрорайонов

Жители микрорайона Тополя в Кургане обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку состояния автомобильной дороги на улице Сиреневой.

Прокуратура установила, что на дороге имеются дефекты - выбоины, параметры которых превышают предельно допустимые размеры, установленные ГОСТ, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Обследованный участок без проведения на нем ремонтно-восстановительных работ не пригоден для движения автотранспорта, так как создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий.

По фактам выявленных нарушений прокурором в суд направлено исковое заявление о возложение обязанности на администрацию Кургана организовать работы по ремонту дорожного полотна.