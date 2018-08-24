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Белоусов заявил, что власти не намерены забирать у бизнеса сверхдоходы

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Новости
24.08.2018 14:09 Мск (16:09 Екб)
экономика | В России
Белоусов заявил, что власти не намерены забирать у бизнеса сверхдоходы
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андрей белоусов министр экономического развития (2013) | Фото:

Помощник президента России Андрей Белоусов по итогам встречи с представителями бизнеса заявил, что власти не намерены забирать у компаний их доходы, пишут "Ведомости".
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По его словам, с бизнесом была достигнута договоренность о наращивании инвестиций в перспективные проекты. Сумма инвестиций будет зависеть от тех проектов, которые за полтора месяца выберет специально созданная рабочая группа.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Белоусов предложил для исполнения "майских указов" главы государства изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов , а также "Сибура" и производителей удобрений.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что не видит причин для реализации "плана Белоусова". Идею об изъятии допдоходов у компаний назвали "нецелесообразной" в Минпромторге. При этом признали тот факт, что дополнительная сверхприбыль действительно имеет место.

Как уточнил после встречи Белоусов, 500 млрд рублей - это верхняя граница, "если на 200-300 млрд рублей найдем ресурсов за счет этих компаний, будет уже хорошо".

Рабочую группу возглавят председатель РСПП Александр Шохин, первый вице-премьер Антон Силуанов, в нее войдут представители всего экспортно-ориентированных компаний.

В ноябре рабочая группа сможет договориться по направлениям работы и подписать меморандум или соглашение, чтобы с 2019 года запустить в действие все механизмы. Прежде всего необходимо инвестировать в инфраструктуру, экологию, цифровизацию и внедрение технологий, перечислил чиновник.

Ранее стало известно, что Белоусов потребовал, чтобы на встрече в РСПП компании представляли именно владельцы, а не наемные менеджеры.

По данным "Российской газеты", на встречу пришли гендиректор "Уралкалия" Сергей Грачев, президент АК "АЛРОСА" Сергей Иванов, гендиректор "ФосАгро" Андрей Гурьев, акционер "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, гендиректора "Уралкалия" Дмитрий Осипов, гендиректор "Металлоинвеста" Андрей Варичев, председатель совета директоров и акционер "Мечела" Игорь Зюзин, гендиректор "ЕвроХима" Дмитрий Страшнов, Дмитрий Конов глава "Сибура", глава "Акрона" Владимир Куницкий, старший вице-президент "Норникеля" Сергей Малышев, совладелец "Евраза" Александр Фролов, гендиректор "Северстали" Александр Шевелев, гендиректор ММК Павел Шиляев, президент НЛМК Григорий Федоришин.

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24.08.2018 14:09 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:09 Екб

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Белоусов заявил, что власти не намерены забирать у бизнеса сверхдоходы
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