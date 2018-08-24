Подследственный глава комитета соцзащиты населения Саратова отправлен под домашний арест

Подследственному главе комитета социальной защиты населения Саратова избрали меру пресечения.

Напомним, ранее против чиновника было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Как удалось выяснить следователям, глава лично получил от представителя фирмы по поставкам детского питания взятку частями на общую сумму 1 млн 60 тыс. руб.

В обмен он должен был содействовать беспрепятственному исполнению контрактов, заключенных между комитетом соцзащиты и юридическим лицом по поставкам детского питания. При получении последней части взятки в 260 тыс. руб. чиновника задержали сотрудники ФСБ.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.