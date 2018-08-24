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Новости
24.08.2018 13:50 Мск (15:50 Екб)
политика | За рубежом
В США пригрозили запретить адвокату Бутиной говорить о деле
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Мария Бутина (2018) | Фото: Посольство России в США

Прокуратура США предупредила адвоката россиянки Марии Бутиной, что может потребовать от суда запрета на передачу СМИ информации, если он не перестанет рассказывать журналистам о деле подзащитной.
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Об этом передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо прокуроров судье.

Согласно письму, Роберт Дрисколл неоднократно нарушал местное правило о запрете передачи информации о деле или доказательствах в СМИ, передает РИА Новости.

Мария Бутина является правозащитницей и основательницей организации "Право на оружие". В США россиянке было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России.

В обвинении также говорится, что девушка через свою организацию предпринимала попытки воздействия на политику США, а также являлась агентом иностранного государства без регистрации при Минюсте США.

Ранее бывший депутат Госдумы, почетный член движения "Право на оружие" Роман Худяков назвал задержание Бутинойпровокацией спецслужб и "полной заказухой".

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24.08.2018 13:50 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:50 Екб

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В США пригрозили запретить адвокату Бутиной говорить о деле
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