"Мы, кажется, договорились... с РСПП", - Белоусов перед встречей с бизнесом

Помощник президента РФ Андрей Белоусов перед встречей с бизнесменами в офисе РСПП заявил, что они "кажется договорились", комментируя идею об изъятии сверхдоходов у предприятий, передает РБК.

У входа в здание Союза Белоусов заявил журналистам: "Мы, кажется, договорились", а затем уточнил: "С РСПП".

Как отмечает издание, во встрече приняли участие владельцы и топ-менеджеры 16 компаний.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, помощник президента страны Андрей Белоусов предложил для исполнения "майских указов" главы государства изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов , а также "Сибура" и производителей удобрений.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что не видит причин для реализации "плана Белоусова". Идею об изъятии допдоходов у компаний назвали "нецелесообразной" в Минпромторге. При этом признали тот факт, что дополнительная сверхприбыль действительно имеет место.