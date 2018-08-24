Переговоры КНР и США по торговле не дали видимых результатов. Пекин подаёт иск на Вашингтон в ВТО

Китаю и США удалось восстановить диалог по экономическим вопросам. На этот раз они прошли не на самом высоком уровне – Вашингтон по приглашению американской стороны посетил замvинистра коммерции КНР Ван Шовэнь. Как сообщает South China Morning Post, он провёл консультации с заместителем министра финансов США по международным вопросам Дэвидом Малласом.

Итог переговоров пока неизвестен, но Минкоммерции КНР сообщает о том, что стороны уже готовятся к следующему шагу в переговорах.

В отчёте Белого Дома говорится, что переговоры шли, в том числе, и о "структурных вопросах в самом Китае", установленных американским расследованием по статье 301 [Торгового акта от 1974 г., посвященного недобросовестным торговым практикам, – прим.].

Представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай надеется на успех переговоров, но вместе с тем подал жалобу в ВТО на введённые американцами пошлины против китайских товаров.