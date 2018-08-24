Гособвинение просит для екатеринбургского "очкарика", который защищал свою жизнь, два года колонии общего режима

Кировский районный суд Екатеринбурга сегодня, 24 августа, продолжил рассматривать дело 22-летнего Владислава Рябухина, который дал сдачи кавказцу Сарго Арутюняну, чтобы защитить себя. Сейчас "очкарика" обвиняют в причинении тяжкого вреда Арутюняну. Гособвинение запросило для Рябухина два года колонии общего режима, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сегодня прошли прения сторон, также обвиняемый выступил с последним словом, где заверил, что действовал исключительно в качестве самообороны. Следующее заседание состоится 27 августа, где, возможно, юноше вынесут приговор.

Напомним, что конфликт произошел между двумя молодыми людьми 1 июля 2017 г. Владислав повез друга за его девушкой, которая находилась в квартире у других друзей в нетрезвом состоянии. У подъезда произошла потасовка. По словам Арутюняна, он толкнул Рябухина, а тот в ответ нанёс сильный удар. Кавказец упал и ударился головой о бордюр, после чего у него случился припадок. Через месяц он заявил в полицию. Стоит отметить, что во время припадка Арутюняна, "очкарик" помогал ему и оказал первую медицинскую помощь.