В Москве планируют создать агрегатор для вызова дворников

В Москве может появиться агрегатор для вызова дворников к местам, где необходима уборка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Москвы.

Как сообщил замглавы столичного департамента информационных технологий Алексей Чукарин, мэрия разрабатывает идею создания системы уборки города. Она будет функционировать по принципу работы агрегаторов такси.

"У нас иногда возникают ситуации, когда дворники физически не справляются с объемом работ. Техника не спасает, потому что не везде она может пройти", - пояснил чиновник. Для таких ситуаций и планируется создать систему, в которую будут включены не только дворники-сотрудники управляющих компаний, но и фрилансеры.