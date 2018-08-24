"Урал" поборется с "Нефтехимиком" в 1/16 финала Кубка России по футболу

Сегодня в Москве состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу сезона 2018/19. Как передает корреспондент Накануне.RU, своего соперника узнал и екатеринбургский "Урал".

Подопечным Дмитрия Парфенова будет противостоять нижнекамский "Нефтехимик". Игра пройдет 26 или 27 сентября, точная дата станет известна позже.

Напомним, по регламенту соревнований именно с этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы Российской Премьер-лиги. Все свои матчи они проведут на выезде.

Полные результаты жеребьевки:

"Авангард" (Курск) - "Краснодар"

"Балтика" (Калининград) - "Локомотив" (Москва)

"Черноморец" (Новороссийск) - "Спартак" (Москва)

"Динамо" (Брянск) - "Оренбург"

"Тюмень" - ЦСКА (Москва)

"Тамбов" - "Крылья Советов" (Самара)

"Волгарь" (Астрахань) - "Зенит" (Санкт-Петербург)

"Чайка" (Песчанокопское) - "Анжи" (Махачкала)

"Сызрань-2003" - "Ростов"

"Химки" - "Рубин" (Казань)

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Урал" (Екатеринбург)

"СКА-Хабаровск" - "Ахмат" (Грозный)

"Нижний Новгород" - "Уфа"

"Торпедо" (Москва) - "Динамо" (Москва)

"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Енисей" (Красноярск)

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Арсенал" (Тула).

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка России "Урал" вылетел в 1/16 финала, уступив ярославскому "Шиннику".