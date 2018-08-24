"Армату" испытают в условиях северного сияния

Танк Т-14 "Армата" испытают в различных климатических условиях, в том числе проверят работу электроники на севере, в условиях северного сияния, передает РИА Новости.

Как заявил замглавкома Сухопутных войск по вооружению генерал-лейтенант Виктор Лизвинский, танк необходимо испытать не только в условиях среднерусской возвышенности. Он напомнил о негативном опыте американцев по Abrams M - в "Буре в пустыне" они "угробили практически все двигатели".

Ранее сообщалось, что "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") готовится создать новый тяжелый танк на платформе "Армата" со 152-миллиметровой пушкой.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов спрогнозировал колоссальный экспортный спрос на "Армату".

До этого, отметим, вице-премьер заявлял о "дороговизне" "Арматы" и БТР "Бумеранг". По его мнению, их надо закупать, если нынешняя российская бронетехника резко уступает вероятному противнику.

После этого заявления в Минобороны оценили ресурс и надежность "Арматы". А разработчик машины - корпорация "Уралвагонзавод" заявила, что в случае с "Арматой" "о массовости никто никогда и не говорил, это уникальная, эксклюзивная машина, на данный момент превосходящая все аналоги в мире".