Житель Подмосковья попал под уголовное дело за проведение на дому операции двухлетнему ребенку

В Новой Москве задержан 54-летний житель Подмосковья, осуществивший на дому операцию двухлетнему ребенку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

После операции ребенок был доставлен в медицинское учреждение в состоянии анафилактического шока. "Как было установлено, в домашних условиях ребенку провели хирургическую операцию и тем самым причинили вред его здоровью", - говорится в сообщении.

В настоящее время ребенку оказана необходимая помощь, его состояние расценивается как стабильное.