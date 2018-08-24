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В Екатеринбурге предложили создать центр пожилых людей
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Евгений Куйвашев, обсуждение стратегии развития Екатеринбурга (2018) | Фото: Накануне.RU

Сегодня в Екатеринбурге эксперты различных городских сфер обсудили план стратегического развития Екатеринбурга. В мероприятии также принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и новый председатель общественной палаты региона Александр Левин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Известный городской волонтер и координатор социальных проектов добровольческого движения "Дорогами добра" Валерий Басай предложил создать областной центр пожилых людей, где будет оказываться помощь пенсионерам, проходить различные обучающие программы и семинары. Он отметил, что пока в городе существуют только отдельные программы, но есть необходимость объединить все вопросы, которые касаются пожилых людей, в одну тему, чтобы направить их на дальнейшую реализацию.

Евгений Куйвашев, обсуждение стратегии развития Екатеринбурга(2018)|Фото: Накануне.RU

"Нам необходимы бережливые поликлиники и мы будем этим заниматься. Здравоохранению мы будем уделять много внимания, и снижать этих темпов развития нам не надо. У нас есть ряд серьезных и пока ещё нерешённых вопросов с дополнительным образованием. Сегодня я совершенно четко понимаю, что нужно ставить самую высокую планку. У нас хватит сил и специалистов, чтобы реализовать все то, что было сказано сегодня, что есть в программе развития Екатеринбурга", - подвёл итоги глава региона.

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24.08.2018 12:44 Мск | Екатеринбург | Александра Рогалина
14:44 Екб

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В Екатеринбурге предложили создать центр пожилых людей
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