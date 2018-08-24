Против главы ТФОМС Дагестана возбуждено еще одно уголовное дело

Против руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомеда Сулейманова возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз его подозревают в превышении полномочий с причинением значительного материального ущерба.

Напомним, ранее в отношении Сулейманова возбудили дело о создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Сам он был задержан.

Теперь следователям удалось установить, что Сулейманов, временно исполняя обязанности главы администрации Махачкалы, в июне 2015 года подписал постановление о переоформлении в собственность ОАО "Даггаз" земельного участка площадью 38 тыс. кв.м, расположенного в Северной промзоне города под производственными помещениями данного предприятия за 235,5 тыс. руб. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, в декабре 2017 года на данный участок по незаконному постановлению Сулейманова было зарегистрировано право собственности за акционерным обществом. При этом кадастровая стоимость участка составляет более 96 млн руб.

Сейчас решается вопрос о соединении уголовных дел в одно производство. Расследование продолжается.