Против главы ТФОМС Дагестана возбуждено еще одно уголовное дело

в этот день
24.08.18
14:47
В Екб.16:47
"Армату" испытают в условиях северного сияния
Ураган в Тюмени: сорванная крыша летала над мостом. ФОТО, ВИДЕО
Отметили годовщину Курской битвы: рассекретили рассекреченное, перевернули танк
Главное
Белоусов заявил, что власти не намерены забирать у бизнеса сверхдоходы

Тема дня
"Ни одного значимого месторождения". Санкции, ОПЕК+ и цены на нефть затормозили добычу углеводородов в России Готова ли Россия к будущему без нефти и газа? На такой вопрос приходится отвечать министру природных ресурсов в ситуации, когда из-за решения организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократить добычу углеводородов и санкций России пришлось заморозить запуск нескольких перспективных проектов.
24.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Валерий Коровин: Торговая война США и Китая – начало демонтажа глобалистской модели В ответ на американские пошлины вступили в действие китайские 25% пошлины на импорт американских товаров, на общую сумму в $16 млрд, что стало зеркальным ответом на решение США о втором пакете мер против Китая. Таким образом, торговая война США и КНР вошла в активную фазу.
24.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция
"ЕР" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину
США сбросили новейшую ядерную бомбу
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 549

Против главы ТФОМС Дагестана возбуждено еще одно уголовное дело
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

чиновник, взятка, наручники (2015) | Фото: ngs24.ru

Против руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомеда Сулейманова возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз его подозревают в превышении полномочий с причинением значительного материального ущерба.
Читайте также:

Напомним, ранее в отношении Сулейманова возбудили дело о создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Сам он был задержан.

Теперь следователям удалось установить, что Сулейманов, временно исполняя обязанности главы администрации Махачкалы, в июне 2015 года подписал постановление о переоформлении в собственность ОАО "Даггаз" земельного участка площадью 38 тыс. кв.м, расположенного в Северной промзоне города под производственными помещениями данного предприятия за 235,5 тыс. руб. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, в декабре 2017 года на данный участок по незаконному постановлению Сулейманова было зарегистрировано право собственности за акционерным обществом. При этом кадастровая стоимость участка составляет более 96 млн руб.

Сейчас решается вопрос о соединении уголовных дел в одно производство. Расследование продолжается.

Другие новости по темам: Дагестан, ТФОМС, дело
24.08.2018 12:54 Мск | Дагестан | информационная служба Накануне.RU
14:54 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.08.2018 12:19 Мск
Задержан глава ТФОМС Дагестана – его подозревают в хищении 210 миллионов рублей

Ранее 07.07.2018 12:03 Мск
Бывший министр здравоохранения Дагестана задержан в Махачкале

Ранее 04.04.2018 04:09 Мск
На бывшего врио председателя правительства Дагестана заведено еще одно дело

Ранее 28.03.2018 16:20 Мск
Правоохранители провели выемку документов в Минздраве Дагестана








Добавить комментарий:

Против главы ТФОМС Дагестана возбуждено еще одно уголовное дело
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+