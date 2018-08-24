"Всё меняется в лучшую сторону". Евгений Куйвашев обсудил с Мерзляковой проблемы свердловских дольщиков и пайщиков

в этот день
24.08.18
14:45
В Екб.16:45
"Армату" испытают в условиях северного сияния
Ураган в Тюмени: сорванная крыша летала над мостом. ФОТО, ВИДЕО
Отметили годовщину Курской битвы: рассекретили рассекреченное, перевернули танк
Главное
Белоусов заявил, что власти не намерены забирать у бизнеса сверхдоходы

Тема дня
"Ни одного значимого месторождения". Санкции, ОПЕК+ и цены на нефть затормозили добычу углеводородов в России Готова ли Россия к будущему без нефти и газа? На такой вопрос приходится отвечать министру природных ресурсов в ситуации, когда из-за решения организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократить добычу углеводородов и санкций России пришлось заморозить запуск нескольких перспективных проектов.
24.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Валерий Коровин: Торговая война США и Китая – начало демонтажа глобалистской модели В ответ на американские пошлины вступили в действие китайские 25% пошлины на импорт американских товаров, на общую сумму в $16 млрд, что стало зеркальным ответом на решение США о втором пакете мер против Китая. Таким образом, торговая война США и КНР вошла в активную фазу.
24.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция
"ЕР" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину
США сбросили новейшую ядерную бомбу
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 549

"Всё меняется в лучшую сторону". Евгений Куйвашев обсудил с Мерзляковой проблемы свердловских дольщиков и пайщиков
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ЖСК Кольцовский, Бахчиванджи 15, голодовка, Мерзлякова, Усков (2017) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Евгений Куйвашев и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в ходе рабочей встречи 24 августа обсудили вопросы поддержки многодетных семей и оказания помощи обманутым дольщикам и пайщикам, об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.
Читайте также:

В августе этого года правительство приняло постановление о компенсационной выплате многодетным семьям в качестве альтернативы предоставления земельных участков. "Выбор, бесспорно, остается за самими уральцами. Я, думаю, это дело семьи, как распорядиться деньгами. Пусть решает глава семьи или семейный совет", – считает губернатор.

С 2012 года многодетным семьям в регионе предоставлено свыше 10 тыс. земельных участков, до апреля 2019 года планируется выделить еще почти шесть тыс.

Евгений Куйвашев и Татьяна Мерзлякова обсудили также тему поддержки свердловчан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. За неполные девять лет были введены в эксплуатацию 53 долгостроя, восстановлены права более 8,5 тыс. свердловчан.

В этом году помощь получили уже около 550 жителей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Список проблемных строек покинули два дома – один из блоков жилого комплекса "Западный" в Екатеринбурге и еще одна очередь ЖК "Березки" в Березовском.

"Работа по дольщикам идёт, меняется все в лучшую сторону. Хорошего очень много сделано, и вы об этом знаете. Было много встреч и на сегодняшний день мы сняли практически все вопросы по "Кольцовскому дворику", – отметила свердловский омбудсмен.

По ее словам, самая тревожная ситуация сегодня складывается с многоквартирными домами, построенными на землях ИЖС.

"Но мы единственный субъект в России, где помогают и этим пострадавшим. Мы провели первую встречу с руководителем строительной компании, которая начала работать в районе улиц Стачек – Войкова, удивительно быстро нашли общий язык. Мы договорились, если возникнут проблемы, не доводить до конфликтов, решать оперативно. Довольны и люди остались. У нас ещё остались проблемы с землями ИЖС, но мы будем постепенно их решать", – сказала Татьяна Мерзлякова.

Евгений Куйвашев выразил уверенность, что региону удастся вывести долевое строительство из числа проблемных сфер.

Другие новости по темам: Евгений Куйвашев, Татьяна Мерзлякова, дольщики
24.08.2018 12:24 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:24 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

"Всё меняется в лучшую сторону". Евгений Куйвашев обсудил с Мерзляковой проблемы свердловских дольщиков и пайщиков
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+