"Всё меняется в лучшую сторону". Евгений Куйвашев обсудил с Мерзляковой проблемы свердловских дольщиков и пайщиков

Губернатор Евгений Куйвашев и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в ходе рабочей встречи 24 августа обсудили вопросы поддержки многодетных семей и оказания помощи обманутым дольщикам и пайщикам, об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

В августе этого года правительство приняло постановление о компенсационной выплате многодетным семьям в качестве альтернативы предоставления земельных участков. "Выбор, бесспорно, остается за самими уральцами. Я, думаю, это дело семьи, как распорядиться деньгами. Пусть решает глава семьи или семейный совет", – считает губернатор.

С 2012 года многодетным семьям в регионе предоставлено свыше 10 тыс. земельных участков, до апреля 2019 года планируется выделить еще почти шесть тыс.

Евгений Куйвашев и Татьяна Мерзлякова обсудили также тему поддержки свердловчан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. За неполные девять лет были введены в эксплуатацию 53 долгостроя, восстановлены права более 8,5 тыс. свердловчан.

В этом году помощь получили уже около 550 жителей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Список проблемных строек покинули два дома – один из блоков жилого комплекса "Западный" в Екатеринбурге и еще одна очередь ЖК "Березки" в Березовском.

"Работа по дольщикам идёт, меняется все в лучшую сторону. Хорошего очень много сделано, и вы об этом знаете. Было много встреч и на сегодняшний день мы сняли практически все вопросы по "Кольцовскому дворику", – отметила свердловский омбудсмен.

По ее словам, самая тревожная ситуация сегодня складывается с многоквартирными домами, построенными на землях ИЖС.

"Но мы единственный субъект в России, где помогают и этим пострадавшим. Мы провели первую встречу с руководителем строительной компании, которая начала работать в районе улиц Стачек – Войкова, удивительно быстро нашли общий язык. Мы договорились, если возникнут проблемы, не доводить до конфликтов, решать оперативно. Довольны и люди остались. У нас ещё остались проблемы с землями ИЖС, но мы будем постепенно их решать", – сказала Татьяна Мерзлякова.

Евгений Куйвашев выразил уверенность, что региону удастся вывести долевое строительство из числа проблемных сфер.