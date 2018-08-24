"Компас - в моих руках". От угроз Порошенко на параде солдат почетного караула потерял сознание

Украинский президент Петр Порошенко в своем выступлении на "майдане незалежности" по случаю годовщины незалежности Украины пригрозил сделать ряд антироссийских шагов, о которых заявлял ранее.

Он заявил, что еще до открытия осенней сессии в Раде 4 сентября будет зарегистрирован его законопроект о закреплении в конституции стремления вступить в НАТО и ЕС.

"Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро", - сказал он, добавив, что "проект ЕС без Украины будет незавершенным".

Также Порошенко пригрозил разорвать связь Украинской Православной Церкви с Русской Православной Церковью. По его словам, это означает "разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается нас привязать к себе". При этом он оклеветал Церковь, заявив, что вхождение УПЦ в состав РПЦ является неканоническим, а РПЦ "освящает гибридную войну Путина против Украины". Порошенко привычно большую часть времени говорил о России и жестикулировал, чтобы придать своим словам угрожающий характер.

Он также подчеркнул, что будет баллотироваться на второй срок.

"С тех пор как вы доверили мне управлять страной, государственный компас уверенно показывает на Запад. Его стрелка ни разу не дрогнула. Уверяю, и не дрогнет, пока этот компас в моих руках", - сказал олигарх.

Символично, что во время речи Порошенко одному из солдат почетного караула стало плохо, и он потерял сознание, хотя температура воздуха в Киеве была всего +23. Его успели подхватить люди, стоявшие рядом. Солдата увели, а почетный караул заменили. Напомним, во время инаугурации Порошенко в 2014 году одному из солдат также стало плохо.

Отметим, что в Киеве прошел военный парад. На него приехали советник президента США Джон Болтон, спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, посол США Мари Йованович, а также министры обороны США, Турции, Польши, Румынии, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, заместители министров обороны Великобритании и Канады. По Крещатику уже второй раз прошли военные этих стран.

На параде впервые официально прозвучало приветствие украинских нацистов "Слава Украине. Героям слава", которое станет официальным приветствием в украинской армии.