В Кургане из дома, где в любой момент может обрушиться крыша, переселят семью с детьми

Семья с детьми покинет аварийный дом №6 на улице Пугачева в Кургане - их права через суд отстояла прокуратура.

Постоянные протечки крыши в этом доме привели не только к повреждению внутренней отделки квартиры, но и к разрушению несущих конструкций потолка комнаты, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Данный дом признан аварийным и подлежит сносу.

Прокурор Кургана обратился в суд с иском к администрации города с требованием обеспечить семью заявителя благоустроенным жилым помещением, отвечающим санитарно-техническим и бытовым требованиям. Требования удовлетворены в полном объеме.